Рада відмовилася скасовувати мораторій на продаж землі

Верховна Рада України відмовилася скасувати прийняття законопроекту № 7350, який ще на рік продовжив мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Укрінформ.

За скасування попереднього рішення Верховної Ради щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель проголосували 66 депутатів.

Таке рішення Ради дає можливість Голові Верховної Ради Андрію Парубію підписати ухвалений законопроект і передати його на підпис Президенту України Петру Порошенку.

Таким чином, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення буде продовженно до 1 січня 2019 року.