Родичка сирійського диктатора стала біженкою у Німеччині

Німецький суд визнав, що 47-річна родичка сирійського диктатора Башара аль-Ассада має право на отримання статусу біженця в країні.

Про це пише німецьке видання NTV.

На початку 2017 року федеральне Німеччини у справах міграції та біженців відхилило клопотання жінки щодо надання статусу біженця. Тоді суд мотивував це тим, що далекій родичці сирійця Ассада, яка до того ж має 2 паспорти (сирійський та ліванський), нічого не загрожує.

Проте жінка подала позов до суду, мотивувавши свій позов тим, що на батьківщині її чекає переслідування з боку влади. Так, жінка розповіла суду, що її чоловік, двоюрідний брат диктатора Ассада, свого часу відігравав провідну роль у Сирійській армії, аж поки не був вбитий у 2014 році при загадкових обставинах.

В той же час, її рідний син був кинутий за грати на 20 років за начебто вбивство полковника армії Сирії.