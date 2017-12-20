Росія готова повернути своїх офіцерів в СЦКК за певних умов, - Марчук

Росія на тлі критики її позиції світовою спільнотою готова повернути своїх офіцерів у СЦКК на Донбасі. Про це написав представник України на переговорах в Мінську Євген Марчук у Facebook.

За його словами, виведення РФ своїх військових зі складу СЦКК не тільки стривожило Україну, а й викликало різку негативну реакцію США, Великої Британії, Німеччини та низки інших країн Європи.

"Тільки-но представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, Росія готова повернути своїх військових у СЦКК за певних умов. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо", - написав Марчук.

Він уточнив, що всі витрати на утримання російської частини СЦКК несла Україна, зокрема і витрати на гарантії їхньої безпеки.