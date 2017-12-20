Росія прикидається, що не контролює ситуацію на Донбасі, - Волкер

Рішення Росії відкликати своїх офіцерів зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Про це заявив у Twitter заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

“Вихід РФ із СЦКК призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і направлений виключно на те, аби примусити Україну легалізувати “владу” ОРДЛО. Не вийде!” - йдеться у повідомленні.

Тука також привітав позицію Спецпредставника США з питань України Курта Волкера щодо виходу росіян з СЦКК.

Як відомо, раніше Волкер заявив журналістам, що рішення Росії вийти із СЦКК – це ганьба та нехтування спробою забезпечити реальну деескалацію насильства.

За його словами, Росія "прикидається", що її сили та командування не контролюють ситуацію на місцях. Тож звертатися до сепаратистів для того, щоб розв'язати проблему з порушенням перемир'я – "це не зовсім реалістичний шлях".

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, МЗС Росії заявило, що російські представники СЦКК залишать Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

У МЗС України назвали вихід Росії із СЦКК провокацією, яка істотно підриває Мінські домовленості, та прагненням РФ зняти з себе будь-яку відповідальність як сторони конфлікту за наслідки збройної агресії проти нашої держави.

В українській розвідці також заявили, що через заяву Міноборони РФ про намір відкликати російських офіцерів із СЦКК бойовики можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення в районі проведення АТО.