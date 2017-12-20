Росія відмовилася передати Україні ще 3 політв'язнів

Російська Федерація відмовила Україні у передачі Клиха, Карпюка та Чірнія без зазначення причин.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

"Росія відмовила у передачі в Україну Клиха, Карпюка та Чірнія без зазначення причини та відповідного рішення суду", - написав він.

Він нагадав, що до цього вже була відмова з боку Росії у передачі інших в'язнів Сєнцова та Вигівського.

"Допоки продовжується політично вмотивоване переслідування українців в Росії мають діяти персональні санкції, а Росія не може повертатися до міжнародних майданчиків, з яких вона була виключена", - наголосив Петухов.