Росія відмовилася передати Україні ще 3 політв'язнів

20 грудня, 2017 - 14:02
Російська Федерація відмовила Україні у передачі Клиха, Карпюка та Чірнія без зазначення причин.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов.
"Росія відмовила у передачі в Україну Клиха, Карпюка та Чірнія без зазначення причини та відповідного рішення суду", - написав він.
Він нагадав, що до цього вже була відмова з боку Росії у передачі інших в'язнів Сєнцова та Вигівського.
"Допоки продовжується політично вмотивоване переслідування українців в Росії мають діяти персональні санкції, а Росія не може повертатися до міжнародних майданчиків, з яких вона була виключена", - наголосив Петухов.
Джерело: День