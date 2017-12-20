Російському офіцеру з СЦКК заборонили в'їзд до України

Одному з російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю та координації заборонили в'їзд до України на 3 роки.

Про це у Facebook пише прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Російські офіцери, які входили до складу СЦКК учора ввечері виїхали з України. Оформлення проходило у пункті пропуску "Гоптівка", що на Харківщині. Під час оформлення був виявлений офіцер, підполковник, який відвідував тимчасово окупований Крим через закриті урядом України пункти пропуску", - пише Слободян.

За його словами, в ході співбесіди росіянин підтвердив інформацію, що у квітні 2017 року заїзжджав до Криму.

"На підставі діючого законодавства прикордонники закрили йому в'їзд до України на 3 роки", - підсумував Слободян.

Напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".