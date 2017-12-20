СБУ викрила агента спецслужб РФ у секретаріаті уряду

Співробітники контррозвідки СБУ викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

“Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. Оперативники СБ України задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльность урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за сприяння керівництва українського Уряду, агента російських спецслужб співробітники СБУ затримали на робочому місці. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, тривають першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.