США ввели експортні обмеження для 2 російських компаній військово-промислового комплексу

Міністерство торгівлі США ввело нові ліцензійні й експортні обмеження для двох російських компаній військово-промислового комплексу. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на рішення Міністерства.

Тож до санкційного списку потрапили конструкторське бюро "Новатор" і науково-виробничий центр "Титан-Баррикады".

Ці компанії несуть відповідальність за виробництво крилатих ракет наземного базування. Створення останніх було заборонено, відповідно до Договору між СРСР та США про контроль над озброєннями, укладений у 1987 році. Документ стосується ліквідації ракет малої і середньої дальності.

"Є достатньо підстав вважати, ґрунтуючись на конкретних і зрозумілих фактах, що вони (ракети) були залучені до дій, що суперечать національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам США", - наголошується у заяві.