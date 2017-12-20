Стець анонсував більше роликів про Україну на світових телеканалах

Наступного року кількість роликів про Україну, що демонструються на світових каналах та на інтернет-ресурсах, планується збільшити.

Про це міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив під час прес-конференції, присвяченій аналізу роботи МІП за рік, передає Укрінформ.

"Ми знайшли можливим, і зараз ролики про Україну "крутяться" на телеканалі CNN... На наступний рік ми плануємо збільшити кількість (роликів - ред.) і в інтернет-ресурсах, і в інформаційних медіа, і в соцмедіа, і, в тому числі, на світових телеканалах, таких як CNN, - ще більше інформації про Україну", - сказав Стець.

Нагадаємо, що мовлення українських каналів на окупований Крим буде вестися з двох веж.