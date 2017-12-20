Туск закликав владу Польщі не руйнувати репутацію країни

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликав зупинити руйнування репутації Польщі.

Так він відреагував на рішення Європейської комісії розпочати санкційну процедуру проти Польщі через судову реформу, повідомляє ЄП з посиланням на TVN 24.

За його словами, це рішення є наслідком глибокої зміни, запропонованої урядом PiS, який вирішив, що "влада буде понад законом, а на закон над владою".

"Це їхній свідомий вибір, і вони неодноразово заявляли, що приймають таку політичну філософію, що демократично обраний орган має право виступати над законом", - заявив Туск, додавши, що принаймні так дії чинної влади Польщі оцінюють європейські інституції.

Він додав, що сьогодні Польща розглядається як сила розпаду в ЄС.

"Польща сприймається сьогодні як дезінтеграційна сила в Євросоюзі, тому важливо зупинити руйнування польської репутації", - наголосив Туск.