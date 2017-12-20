У Миколаєві вручили подарунки дітям з інтернатів міста та області

19 грудня в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері в місті Миколаєві священики УПЦ Київського Патріархату вручали подарунки дітям з інтернатів міста та області.

Як сказав митрофорний протоієрей отець Роман, «на протязі вже багатьох століть 19 грудня Свята православна церква відзначає пам'ять святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійського Чудотворця. На світі є чимало святих, які мають велику заслугу перед Богом. Святий Миколай посідає одне з чільних місць серед них, оскільки все його життя було зосереджено на любові і милосерді до ближнього. Все своє майно, яке він отримав від своїх батьків, він роздавав нужденним. Причому робив це таємно. Він брав участь у першому вселенському соборі, але його цінують не як Богослова, а як дуже щедру людину. Саме тому сьогодні наша церква намагається своєю увагою не оминути тих дітей, які цього потребують. Тому до нас у храм прийшли діти, позбавлені батьківського піклування із 3-ї спеціалізованої школи м. Миколаєва, також приїхали діти з інтернату села Григорівка Вознесенського району. Хотілося, щоб не тільки у день Святого Миколая, а й завжди пам'ятали про ту важливу сторону нашого життя, як любов до Бога і ближнього».

Юрій Кошковський, Миколаїв, фото автора