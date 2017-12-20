У Південній Кореї підтвердили можливе перенесення військових навчань під час Олімпіади

Південна Корея і США можуть на час проведення зимової Олімпіади в південнокорейському Пхьончхані перенести терміни проведення запланованих раніше спільних військових навчань у районі Корейського півострова. Про це повідомив журналістам представник адміністрації президента РК.

Раніше про таку пропозицію, зроблену владою Південної Кореї Сполученим Штатам для запобігання можливим провокаціям з боку КНДР, заявив телеканалу NBC південнокорейський президент Мун Чже Ін.

Чиновник адміністрації зазначив, що пропозиція "обмежена часом проведення Олімпіади" і стосується виключно термінів маневрів, а не їх скасування. У той же час, за його словами, "на це рішення можуть вплинути нові провокації" Пхеньяну.

Представник адміністрації висловив надію, що Північна Корея візьме участь в Олімпіаді.

"Участь Північної Кореї важлива для успішного проведення Олімпіади, проте це не означає, що ми не можемо бути господарями ігор, якщо КНДР не братиме в них участі", - підкреслив він.

Разом з тим, як заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в рамках візиту в Канаду, він не має інформації про скасування або перенесення спільних з азіатськими партнерами навчань.

"Мені не відомо про будь-які плани щодо перенесення термінів давно намічених регулярних військових навчань з нашими партнерами - Південною Кореєю - Республікою Кореєю - і нашими японськими партнерами", - повідомив він журналістам в Оттаві.