У Полтаві нагородили юних художників

Уже традиційно наприкінці року в Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відзначали юних художників. 24-ий рік поспіль ГО «Фонд захисту і підтримки талановитих дітей» імені Анатолія Кукоби підбиває підсумки конкурсу малюнків маленьких полтавців. Цьогоріч була обрана тема конкурсу «Полтава очима дітей». Голова фонду Віра Кальник розповіла, що захід має солідний стаж, а кількість учасників необмежена. «Бували роки, коли участь у конкурсі брало близько чотирьохсот дітей. Цього року конкурсантів значно менше. Малеча кожного року чекає на цю дату, а ми намагаємося підібрати тему, яка була б патріотичною, щоб виховати у дітей любов до своєї країни, до нашого міста».

До участі в конкурсі допускаються діти віком від 7 до 14 років, але, щоб не засмутити наймолодших, їхні роботи розглядають поза конкурсом. Цього разу географія учасників дещо розширилася: свої малюнки представили не лише діти з Полтавської області, а й з Харківщини.

Майстерність поданих робіт визначало компетентне журі, до складу якого увійшли заслужені народні художники. «Безумовно, роботи чудові, тому всіх хочеться нагородити найвищими відзнаками. Але є фахівці, які розуміються у цій справі, які бачать техніку живопису, у якому напрямку працюють юні художники, які фарби використовують, який зміст вкладають у малюнок. Тож усе це оцінює журі»,– каже Віра Кальник.

Втім жоден учасник не залишився засмученим. Усі маленькі художники отримали подарунки, зокрема грамоти, календарі, канцтовари та солодощі. А переможці ще й були нагороджені грошовими преміями.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора