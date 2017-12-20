Україна заявила про необхідність перебудови Радбезу ООН

Рада Безпеки ООН потребує радикальних реформ і перебудови цього органу, щоб не допустити паралізації її роботи через недобросовісну позицію окремих постійних членів.

Про це заявив у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

"Радбез не є настільки ефективним, як сподівалося міжнародне співтовариство та багато людей по всьому світу, й не тому, що ми навмисно ігноруємо деякі питання або не працюємо належним чином. Навпаки, порядок денний Ради розширюється з кожним роком, а його члени витрачають все більше часу на обговорення", - наголосив Кислиця.

При цьому він назвав конкретні недоліки, які обмежують ефективність роботи РБ ООН.

"По-перше, право вето постійних членів Ради означає, що рішення по суті можливе лише тоді, коли інтереси п'яти не просто співпадають, але принаймні не перетинаються. В інших випадках Рада залишається паралізованою", - підкреслив представник України. Більше того, "відсутність механізму подолання вето означає відсутність стимулів для члена, який володіє правом вето, працювати над рішенням по спірній проблемі".

По-друге, за його словами, виконання прийнятих резолюцій завжди обмежувалося рівнем готовності країн зробити це, що відбувалося дуже часто в історії ООН. "Цей вибірковий підхід до виконання не сприяє здатності Ради досягати прориву в різних ситуаціях на місцях", - зауважив Кислиця.

По-третє, Радбез ООН буде ефективним тоді, якщо всі держави-члени поважатимуть Статут ООН, норми та принципи міжнародного права, наголосив представник України.

У цьому зв'язку він нагадав агресію Росії по відношенню до Грузії в 2008 році й України, починаючи з 2014 року. "Чи змогла Рада відреагувати відповідним чином? Відповідь добре відома", - підкреслив заступник глави МЗС України.

Він зазначив, що Росія досі окупує Крим та окремі райони Донецької і Луганської областей, а також постачає туди військову силу та озброєння.

"Російська делегація може заявити, як зазвичай, що наші зауваження не стосуються теми сьогоднішньої дискусії. Наша відповідь дуже проста: дії Росії підривають та продовжують підривати міжнародно-правову систему, засновану на нормах, що являє собою пряму загрозу міжнародного миру та безпеці, а це і є тією темою, якою має зайнятися Рада", - заявив Кислиця.

Підсумовуючи, він висловив переконання, що "без радикальної реформи та повної перебудови Ради Безпеки в нинішньому її вигляді ми можемо очікувати лише тих же затяжних дискусій, іноді навіть цікавих, але з обмеженим ефектом, коли необхідні реальні та узгоджені рішення". Для того, щоб змінити ситуацію, підкреслив представник України, потрібно небагато: "Лише відповідальне ставлення постійних членів до виконання своїх обов'язків на користь миру, втім поки цього і не вистачає в роботі Ради".