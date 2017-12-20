Уряд дозволив Нацгвардії використовувати водомети проти натовпу

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє військовослужбовцям Національної гвардії використовувати водомети проти натовпу.

Про це повідомляє Hromadske.

Загалом Нацгвардії дозволили використовувати гумові та пластикові кийки, електрошокери, наручники (сітки для зв'язування), службових собак і коней, засоби акустичного впливу, гранати і боєприпаси світлошумової і димової дії, а також пристрої для відстрілу гумових куль.

Проте, перед застосуванням спецзасобів гвардійці зобов'язані не менше двох разів через гучномовець попередити порушників.

Також після застосування спецзасобів нацгвардійці зобов'язані забезпечити надання медичної допомоги потерпілим.

Крім того, було заборонено застосовувати спецзасоби у навчальних закладах, лікарнях, дипломатичних представництвах (без відповідної письмової згоди).

Також заборонено застосовувати наручники більш ніж на дві години, бити кийками по голові, шиї, ключиці, статевих органів і по животу, заборонено застосовувати світлошумові пристрої на відстані ближче двох метрів.