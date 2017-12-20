В онлайн голосуванні за кращу світлину Фотоконкурсу "Дня"-2017 лідирує Дар’я Дунет

Вперше для мільйонів людей, в міста та містечка яких наша фотовиставка не зможе приїхати, редакція подарувала унікальну можливість — переглянути онлайн кращі роботи Фотовиставки «Дня»-2017. І більше того — проголосувати за свого фаворита — улюблену фотографію. Наразі в онлайн голосуванні за кращу світлину Фотоконкурсу лідирує Дар’я Дунет.

Звичайно, перегляд фотографій онлайн не замінить живого відчуття емоцій від ознайомлення з оригіналом робіт на виставках (тому ми, звісно, запрошуємо відвідувати виставки на експозиціях в регіонах), але дасть шанс оцінити рівень і стиль фотоконкурсу. І, до речі, подарує нагоду лише в два кліки придбати найкращу, на вашу думку, фотографію. У нас насправді часто запитують, де можна купити ваші фотороботи? Саме з цією метою «День» запустив власний фотобанк та оновлює рубрику фотосезони.

— Те, що «День» вперше за багаторічну історію фотовиставки почав публікувати роботи онлайн і давати можливість своїм читачам голосувати за них — це дуже класно, — говорить учасник Фотоконкурсу «Дня» Дар’я Дунет, робота якої «Десь поруч війна» стала лідером першого етапу онлайн голосування на сайті «Дня». — Звичайно, нам, авторам, дуже важливо, щоб люди йшли передовсім на експозицію виставки в регіонах, відчули рівень та атмосферу всієї виставки. Але для тих, хто не має такої можливості – це неймовірний шанс побачити кращі з найкращих фотографій. Зізнаюсь, я сама заходила на голосування, бачила, що люди активно цю форму використовують. І дуже приємно було дізнатися, що моя роботи «Десь поруч війна» перемогла в першому етапі цього голосування. На світлині – мої діти. Рінату 6 років, а Дамиру 3 роки. Це фото зроблено на південно-західній окраїні Маріуполя. Це найбільш віддалене у нас місце від бойових дій. Але там, в полі, де вони стоять, видно наш металургійний комбінат, увесь в диму, за ним – дійсно, поруч йде війна…

Отже, ви можете проголосувати за свого фаворита усього у три прості КРОКИ:

► 1. Перейдіть за посиланням на рубрику фотосезонів

► 2. Звичайним лайком вподобайте найкращу, на Вашу думку, фотографію (шкала від 1 до 5)

► 3. Придбайте вподобану вами роботу у фотобанку «Дня» за посиланням: photo.day.kyiv.ua.