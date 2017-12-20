В Україні вперше за рік зросла кількість безробітних, - Держстат

Рівень зареєстрованого безробіття в Україні за підсумками листопада 2017 року збільшився порівняно з жовтнем на 9,6% - до 309 тис. осіб.

Про це йдеться у данних від Державної статистичної служби.

Збільшення офіційної кількості безробітних спостерігається вперше за весь 2017 рік.

Загальна кількість зареєстрованих безробітних склала 1,2% від всього населення України працездатного віку.

Зазначається, що кількість безробітних серед міського населення становила 179 тис. осіб, серед сільського - 170 тис. Показник безробітних жінок в листопаді поточного року становив 57,5% (177,6 тис. осіб), а безробітних чоловіків - 42,5% (131,4 тис. осіб).

Крім того, у листопаді кількість безробітних, що отримують допомогу, зменшилася на 23,1 тис. осіб - до 240,1 тис. При цьому середній розмір допомоги становив 2174 грн проти 2137 грн у жовтні 2017 року.

У листопаді 6,5% безробітних отримали роботу проти 13,1% місяцем раніше - (23,7 тис. осіб проти 47,2 тис.)

У Держстаті зазначають, що конкурс на одне вакантне місце становив 5 осіб. З березня по липень 2017 року цей показник був аналогічним, у серпні і вересні - 4 особи на одне місце.