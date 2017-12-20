Вінничани відправили в зону АТО 7 тонн гуманітарного вантажу

Вінницькі волонтери повезли на передову смачні новорічні подарунки для бійців. У п’ять бусів загрузили півтонни овочів, 20 кілограм копченого сала, 300 кілограм майонезу, олію, твердий сир, десяток відер з оселедцями, консервацію, домашній хрін та гірчицю. Також – кілька ящиків з фруктами, хлібом, пиріжками, відра з варениками та дерунами. Не забули і про солодощі, які спеціально для бійців збирали вінницькі школярі та студенти.

«Поїздки до Нового року особливі, – зізнається АТОвець, а нині волонтер Андрій Гишпаль. – На домашні страви та цукерки бійці чекають, ніби діти. Цей вантаж збирали усім містом, долучили дитсадки, школи, студенти, комунальні підприємства та небайдужі підприємці міста. Власне, за їхні кошти були придбані рукавиці, шапки, шкарпетки, миючі засоби, одноразовий посуд, а головне – акумулятори для БМП та ліки від застуди. У бліндажах холодно, хлопці тримаються, але хворіють. Сподіваюся, що подарунки з дому подіють на них, як лікувальний бальзам».

Під час відправки гуманітарного вантажу за самовідданість та небайдужість, проявлені під час надання допомоги учасникам АТО, відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в АТО» нагородили волонтера Олександра Козачка.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором