Вінницька філармонія носитиме ім’я Миколи Леонтовича

Депутати Вінницької облради під час сьогоднішньої сесії ухвалили рішення про присвоєння імені Миколи Леонтовича Вінницькій обласній філармонії.

Генеральний директор закладу Анатолій Левицький, назвав це рішення історично справедливим, адже розвиток музичного життя у Вінниці розпочався саме з Леонтовича та його хорової капели.

На фото: виступ хору під керівництвом Леонтовича у Вінниці на початку ХХ століття

«Вінницька обласна філармонія була створена після злиття хорової капели імені Миколи Леонтовича, музичного товариства імені Леонтовича та облдержестради. У довоєнній Вінниці це був перший заклад, який організовував та проводив професійну концертну діяльність. Тому повернення Лентовича у філармонію – це відновлення історичної справедливості, – зауважує Анатолій Левицький. – Для закладу дуже почесно носити ім’я земляка-композитора. Його твори є базовими у формуванні репертуару для хорових груп. Не треба позичати в когось, має своїх геніїв, творчість яких намагаємся підтримувати і пропагувати».

У наступному концертному сезоні Вінницька обласна філармонія планує створити спеціальний музичний проект, присвячений творчість Миколи Леонтовича.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця