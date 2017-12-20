Вінницький онкодиспансер став Подільським регіональним центром онкології

Сьогодні, 20 грудня, депутати Вінницької облради ухвалили рішення про створення на базі Вінницького обласного клінічного онкодиспансеру Подільського регіонального центру онкології. Статут лікувального закладу нового зразка підтримали одноголосно. За словами головного лікаря онкодиспансеру Володимира Шамрая, новий статус надасть більше можливостей для розвитку лікувального закладу. Насамперед буде збільшено кількість ліжок, бо на сьогодні, за розрахунками Київського національно-дослідного інституту онкології і радіології, дефіцит ліжкового фонду у Вінницькому онкодиспансері складає понад 30 %.

«Нині Вінницький обласний клінічний онкодиспансер обслуговує 5–6 % пацієнтів із інших регіонів. Завдяки створенню Подільського регіонального центру онкології, кількість пацієнтів з інших областей збільшиться. Буде змінена структура лікувального закладу та з’явиться можливість відкрити необхідні для лікарні підрозділи. У планах, зокрема, створення мамологічного та онкогематологічного відділень, а також денного стаціонару. Окремо плануємо відкрити відділення хіміотерапії на 60 ліжок. Також з’являться додаткові операційні, які на сьогодні необхідні лікарні для обслуговування пацієнтів», – повідомив Володимир Шамрай.

Новостворений центр матиме право відкривати філії та відокремлені підрозділ на території Вінницької області. Окрім цього, заклад отримає ширші фінансові повноваження та матиме можливість самостійно налагоджувати комунікацію з іншими центрами на міжнародному рівні.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з відкритих джерел