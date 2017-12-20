ЄС не скасовуватиме безвіз для України, - єврокомісар

ЄС не має наміру скасовувати безвізовий режим для України.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив єврокомісар із питань міграції і внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

"Ми не маємо таких намірів, тому населення цих держав слід запитати, чи справді вони налаштовані зберегти цей привілей і це право на безперешкодні подорожі. Все залежить від них, а що стосується Європейського Союзу, то ми налаштовані дуже позитивно на продовження цього шляху. Але зрозуміло, що "аби танцювати танго, потрібно бути двом", - заявив Аврамопулос.

Також Аврамопулос зазначив, що українська влада має докласти зусиль для того, щоб не втратити здобутих результатів антикорупційної реформи.

"Зважаючи на останні події, Україна має вдатися до негайних дій, аби втримати ті антикорупційні заходи, що були впроваджені із попередніми реформами і забезпечити їхній подальший прогрес", - зазначив він.

Нагадаємо, що Швейцарія продовжила на рік санкції проти Януковича.