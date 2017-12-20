Єврокомісія вирішила ввести санкції проти Польщі, - ЗМІ

Європейська комісія вирішила розпочати процедуру запровадження санкцій проти Польщі через ухвалення скандальної судової реформи, яка на думка ЄС, порушує норми верховенства права.

Про це повідомило польське агентство PAP із посиланням на власні джерела, передає ЄП.

Зазначається, що цю інформацію польському виданню підтвердив віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерман.

Таким чином, ЄС застосує статтю 7 договору про ЄС, в якій йдеться про серйозні загрози верховенству права. Польщі це загрожує втратою права голосу в рамках Євросоюзу.

Нагадаємо, глава Європейської комісії Жан Клод-Юнкер прокоментував запровадження санкцій проти Польщі.