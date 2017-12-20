Євросуд прирівняв Uber до таксі

Європейський суд постановив, що діяльність сервісу Uber в країнах Європейського Союзу є послугою у сфері транспорту.

Про це повідомляє DW.

"Таким чином країни-члени (ЄС - Ред.) можуть регулювати умови надання таких послуг", - зазначили у суді.

При цьому, на думку суду, Uber не має права посилатись законодавство, яке стосується цифрових послуг, стверджуючи, що він є просто мобільним додатком, що виконує функції посередника між водіями та пасажирами.

Таке рішення Європейський суд ухвалив у відповідь на скаргу асоціації таксистів Барселони. Вона вимагали заборонити роботу Uber в місті без отримання відповідних ліцензій та авторизації для водіїв.

В свою чергу, у компанії Uber вже прокоментували рішення суду, наголосивши, що воно не змінить умов роботи для сервісу у більшості країн ЄС, де сервіс працює згідно з внутрішнім законодавством цих країн, яке стосується сфери пасажирських перевезень.