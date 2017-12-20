Юнкер прокоментував запровадження санкцій проти Польщі

"Ми не воюємо з Польщею", - так глава Європейської комісії Жан Клод-Юнкер відповів на питання про можливе запровадження санкцій проти Польщі. Стаття 7 договору ЄС передбачає запровадження санкцій у випадку порушення європейських стандартів у процесі реформування системи судочинства, пише Rzeczpospolita.

"Ми не воюємо з Польщею. Це - складна процедура. Без сумніву, ми до сих пір не спалили всі мости (між ЄК та Польщею) ", - заявив Юнкер.

Юнкер взяв участь в конференції з новим австрійським канцлером Себастьяном Курцом. Курц зазначив, що не може прогнозувати яким буде рішення Єврокомісії, але повністю довіряє Брюсселю в цьому питанні.

«Керівник ЄС не сказав мені, в якому напрямку це рішення може піти, я повністю довіряю Європейській комісії», - зазначив Курц. Але додав, що ще не знає як буде реагувати в разі, якщо рішення про введення санкцій проти Польщі все ж буде прийняте.