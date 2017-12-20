З бюджету "Укрзалізниці" щорічно розкрадають мінімум 15 млрд грн, - Омелян

У Міністерстві інфраструктури кажуть, що з бюджету "Укрзалізниці" щороку розкрадають 15 мільярдів гривень.

Про це заявив міністр інфраструктури Володмир Омелян в інтерв'ю каналу UMN.

"За моїми оцінками, мінімум 15 мільярдів гривень щорічно крадеться з бюджету "Укрзалізниці" в приватні кишені. Це мінімум", - наголосив він.

За словами Омеляна, ці гроші цьогоріч можна було б витратити на будівництво швидкісної колії між Одесою і Києвом. Наступного року таку саму суму можна було б вкласти у будівництво євроколії між Києвом і Львовом.

За три роки, на думку міністра, можна було б взагалі закупити сучасний рухомий склад, який би курсував зі швидкістю 200 км/год.