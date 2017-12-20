З нового року шоколад в Україні робитимуть за нормами ЄС

Згідно з наказом Мінагрополітики №157, з нового року в дію вступають нові вимоги до виробників українського шоколаду та какао, які мають тепер притримуватися нових норм виробництва продукції.

Про це повідомила заступник міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає прес-служба Мінагрополітики.

"Ми вже досить активно експортуємо шоколад та вироби з нього до країн ЄС. Лише за січень-жовтень поточного року збільшився експорт на 35% порівняно з 2016 роком та становив 25,3 млн дол. Приведення у відповідність вимог до якісного та кількісного складу, маркування, класифікації продуктів з какао та шоколаду до європейської директиви дозволить продукції вітчизняного кондитерського ринку більш ефективно конкурувати" - розповіла Трофімцева.