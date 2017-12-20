За блокування Мін'юсту затримали 16 людей

Правоохоронці Києва затримали 16 осіб за блокування будівлі Міністерства юстиції вранці 20 грудня і доставили їх до Шевченківського управління для пояснень.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві.

"16 осіб доставили до Шевченківського управління поліції для отримання пояснень", - зазначили в прес-службі.

Інформація про те, що у Міністерство юстиції на Рильському провулку проникли 30 осіб та виламують двері, надійшла до поліції о 9:30.

На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та співробітники спецпідрозділу.

"З’ясувалося, що у будівлю міністерства із групою підтримки зайшов один із народних депутатів, залишили плакат на дверях, у яких зламали замок", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту.