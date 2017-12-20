За день бойовики 7 разів обстріляли позиції сил АТО

У середу, 20 грудня, станом на 18:00 російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку бойовики з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння неодноразово обстрілювали позиції сил АТО в районі Пісків і Водяного. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я поблизу Кам’янки та шахти Бутівка.

У першій половині доби біля Водяного на Приазов’ї зафіксовано проліт ворожого безпілотник, що коригував мінометний вогонь загарбників.

На інших ключових ділянках оборони, зокрема, на Луганському напрямку, порушень режиму тиші не зафіксовано.

Більш ніж на половину обстрілів українські військові відповіли терористам вогнем.