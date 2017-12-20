ЗСУ посилять позиції у зоні АТО, - Турчинов

20 грудня, 2017 - 16:06
Збройні сили України посилять свої оборонні позиції в зоні проведення АТО.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає Інтерфакс-Україна.
"Збройні сили готові до відбиття будь-яких атак. Ми, безумовно, посилюватимемо наші позиції на фронті", - сказав він.
Він також зазначив, що останніми окупанти вдаються до обстрілів використовуючи артилерію та реактивно-залпові системи вогню.
"Нормандський формат, який має бути, дасть оцінку спробам Росії йти шляхом ескалації і повністю перекреслити будь-які можливості припинення агресії на сході України та в Криму" , - сказав Турчинов.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО 2-є українських бійців загинули, а 6 постраждало.
Джерело: Інтерфакс-Україна