ЗСУ посилять позиції у зоні АТО, - Турчинов

Збройні сили України посилять свої оборонні позиції в зоні проведення АТО.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає Інтерфакс-Україна.

"Збройні сили готові до відбиття будь-яких атак. Ми, безумовно, посилюватимемо наші позиції на фронті", - сказав він.

Він також зазначив, що останніми окупанти вдаються до обстрілів використовуючи артилерію та реактивно-залпові системи вогню.

"Нормандський формат, який має бути, дасть оцінку спробам Росії йти шляхом ескалації і повністю перекреслити будь-які можливості припинення агресії на сході України та в Криму" , - сказав Турчинов.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО 2-є українських бійців загинули, а 6 постраждало.