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Іван (Іларіон) Огієнко, український вчений, політичний, громадський і церковний діяч

Алієв призначив свою дружину першим віце-президентом Азербайджану

21 лютого, 2017 - 12:12

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієва першим віце-президентом Азербайджану.

Наказ Алієва про призначення був опублікований на президентському сайті 21 лютого, передає Радіо Свобода.

Алієв є президентом багатою на нафту колишньою радянською республікою з жовтня 2003 року, коли він почав керувати країною після свого хворого батька Гейдара Алієва.

Гейдар Алієв, який керував Азербайджаном з 1993 року, помер у грудні 2003 року.

Ільхама Алієва правозахисники і уряди західних країн звинувачують у переслідуванні опозиційних політиків, правозахисників і журналістів.

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