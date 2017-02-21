Черговий "гумконвой" РФ перетнув українсько-російський кордон

Автомобільна колона МНС Росії з так званим гуманітарним вантажем перетнула українсько-російський кордон.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на МНС РФ.

"Автомобільна колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу перетнула українсько-російський кордон. Маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок. На шляху прямування колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга - на «Матвєєв-Курган", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі 26 автомобілів з гуманітарним вантажем загальною масою понад 300 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей.

Як запевняють в російському МНС, основна маса вантажу - продовольчі набори, призначені для дітей віком до 1 року.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 74 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено 2 військових.