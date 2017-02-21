Дубневичі в касаційній інстанції програли суд журналістам "ZIK"

Західна інформаційна корпорація виграла судову справу у ТОВ «Корпорації КРТ», до якої причетні депутати-бізнесмени брати Дубневичі. Судова тяганина тривала понад рік. Спочатку рішення на користь КРТ прийняв Господарський суд Львівської області, журналісти оскаржили його і здобули перемогу в апеляції. Дубневичі не здавались і наполягали на захисті «честі, гідності та ділової репутації» у касаційній інстанції.

Але сьогодні, 21 лютого, на бік свободи слова встав також Вищий господарський суд України, повідомляє ІА ZIK.

Справу розглядала колегія суддів у складі Михайла Малетича, Ігоря Плюшка та Світлани Самусенко. Вони своїм рішенням залишили в силі рішення попередньої інстанції, визнавши претензії ТОВ «Корпорація КРТ» до журналістів IA ZIK необґрунтованими.

Нагадаємо, представники тепер вже відомої з чисельних корупційних скандалів ТОВ «Корпорація КРТ» подали в суд на ZIK ще на початку 2016 року.

Їхнє обурення викликала розслідування на шпальтах ІА ZIK під назвою «Конверт розпечатано» від 18 грудня 2015 року. У матеріалі були оприлюднені дані про причетність підприємств братів Дубневичів до роботи одного з великих «конвертаційних центрів» та вимивання з його допомогою з бюджету «Укрзалізниці» мільйонів гривень щороку.

Юристи Дубневичів вимагали у журналістів спростувати, нібито, неправдиві дані. Після відмови – подали в суд. Колегія Господарського суду Львівської області у складі суддів Мар’яна Короля, Миколи Синчука та Романа Крупника стали на бік олігархів.

ZIK, відстоюючи право на свободу слова та викриття корупціонерів, подав апеляцію на рішення суду. І 20 грудня 2016 року Львівський апеляційний господарський суд скасував це рішення та відмовив в задоволенні позову Корпорації КРТ в повному обсязі.

Таке рішення апеляційної інстанції не задовольнило Дубневичів, у яких, завдяки зусиллям НАБУ, ГПУ, СБУ, а віднедавна ще й викриттям Міністра інфраструктури Володимира Омеляна, горить земля під ногами. Вони мали намір відстояти свою «честь, гідність та ділову репутацію» у касаційному провадженні у Вищому господарському суді України.

Але суд і у цій інстанції захистив право журналістів писати правду.