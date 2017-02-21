Гройсман: КМУ має чіткий план дій відновлення енергозалежності

Український уряд має чіткий план дій, спрямований на відновлення енергетичної незалежності.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Наше завдання сьогодні - відновити нашу енергетичну незалежність і ми як уряд маємо конкретний, чіткий план дій", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що вже здійснено кроки для нарощування потужностей атомної енергетики, ухвалено стратегію розвитку гідроенергетики.

"Тобто, ми робимо свою роботу і робимо її якісно. Може, щось можна робити краще і швидше, але збоку, можливо, здається, що все дуже просто і легко, а насправді, коли заглиблюєшся у роботу, то розумієш, що є важкі завдання, які потрібно вирішувати", - зазначив глава уряду.

За його словами, до 2014 року залежність України від російського газу була занадто великою, "але у 2014 році - тут треба віддати належне уряду Яценюка - ... нам вдалося зіскочити з цієї газової голки".

Гройсман нагадав, що ще влітку утворив спеціальний штаб та доручив накопичувати вугілля, розуміючи ймовірність виникнення проблем із постачанням вугілля антрацитової групи з окупованої території Донбасу.

"Я щодня говорив про те, що ми можемо отримати агресію від Росії, нам перекриють ці шляхи (постачання вугілля. - Ред.), але я ніколи не думав, шо це перекриття буде створено деякими українськими громадянами", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Гройсман має намір ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду України до 2024 року.