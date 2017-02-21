Гройсман зустрівся з учасниками "вугільної блокади"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів зустріч з учасниками "вугільної блокади".

Про це написав прес-секретар голови Уряду Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Facebook.

"Після того як Володимир Гройсман закликав до діалогу всіх зацікавлених у вирішенні ситуації щодо “вугільної блокади”, до нього звернулися представники учасників блокади щодо зустрічі і обговорення проблеми. Така зустріч вчора відбулася", - написав Столярчук.

За його словами прем’єр ще раз наголосив, що від блокади постраждають в першу чергу звичайні українці, так як є ризики перебоїв з подачею тепла, забезпеченням електрикою та можливою втратою робочих місць.

"Прем'єр також висловився за посилення боротьби з контрабандою на територіях, прилеглих до АТО, і посилення контролю за товарами, які переміщуються між підконтрольними і непідконтрольними територіями, і зазначив що рішення в цій сфері, що відносяться до повноважень Кабінету міністрів – Уряд готовий приймати", - написав Столярчук.

Він також додав, що на думку Гройсмана, ситуація в енергетиці і стратегія набуття Україною енергонезалежності має бути предметом широкого політичного діалогу, оскільки вони потребують кроків як з боку виконавчої, так і законодавчої гілок влади.