Гутерреш закликав до припинення вогню на Донбасі

Європа все ще знаходиться у небезпеці нових спалахів конфліктів.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час відкритих дебатів у раді безпеки ООН про конфлікти в Європі, передає 112 Україна.

За словами Гутерреша, організації належить ще багато зробити у вирішенні конфліктів, які можуть мати геополітичне значення.

Коментуючи конфлікт на Донбасі, генсек ООН заявив, що підтримує зусилля нормандської четвірки і що ООН неодноразово закликала сторони до припинення вогню.

"Сподіваюся, що це приведе до прогресу в користь світу, чого чекає народ східної України", - додав генсек.

Він також додав, що однією з причин продовження конфлікту в Європі часто є те, що мирні угоди просто не виконуються.

"Нездатність структур, у тому числі ООН, підриває довіру до них і робить більш складною можливість вирішення в майбутньому", - сказав Гутерреш.

Він закликав сторони активізувати зусилля для вирішення ситуації.

Нагадаємо, що Радбез ООН відкрив засідання під головуванням України.