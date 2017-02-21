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Іван (Іларіон) Огієнко, український вчений, політичний, громадський і церковний діяч

КНР попередила Трампа про шкідливі наслідки ймовірної торгової війни

21 лютого, 2017 - 13:49
Фото: iInsider

Міністр торгівлі Китаю Гао Хучен попередив президента США Дональда Трампа, що торгова війна між двома країнами істотно зашкодить обом сторонам. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP

Обидва уряди повинні працювати разом, щоб сприяти розвитку торгівлі, сказав він під час прес-конференції, відповідаючи на питання про обіцянку Трампа підняти податки на імпорт із Китаю.

Китайський міністр також підкреслив, що торгова війна взагалі не повинна бути вибором для відносин країн, віддаючи перевагу "діалогу і взаємодії". 

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв підвищити імпортні мита на китайські товари до 40 відсотків, однак наразі не вжив офіційних заходів. Також він звинувачував Китай у тому, що Пекін занижує курс юаня, щоб зробити свої товари дешевшими і привабливішими на світових ринках. За словами Трампа, політика китайської влади руйнує американський бізнес і знищує робочі місця.

Нагадаємо, що Трамп закликає країни НАТО підвищити військові бюджети до кінця року.

Джерело: Укрінформ
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