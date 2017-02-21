КНР попередила Трампа про шкідливі наслідки ймовірної торгової війни

Міністр торгівлі Китаю Гао Хучен попередив президента США Дональда Трампа, що торгова війна між двома країнами істотно зашкодить обом сторонам.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.

Обидва уряди повинні працювати разом, щоб сприяти розвитку торгівлі, сказав він під час прес-конференції, відповідаючи на питання про обіцянку Трампа підняти податки на імпорт із Китаю.

Китайський міністр також підкреслив, що торгова війна взагалі не повинна бути вибором для відносин країн, віддаючи перевагу "діалогу і взаємодії".

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв підвищити імпортні мита на китайські товари до 40 відсотків, однак наразі не вжив офіційних заходів. Також він звинувачував Китай у тому, що Пекін занижує курс юаня, щоб зробити свої товари дешевшими і привабливішими на світових ринках. За словами Трампа, політика китайської влади руйнує американський бізнес і знищує робочі місця.

Нагадаємо, що Трамп закликає країни НАТО підвищити військові бюджети до кінця року.