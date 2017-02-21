Луценко допускає можливість звернення до ВР щодо зняття недоторканності з Артеменка

Генеральний прокурор Юрій Луценко з великою ймовірністю допускає, що ГПУ внесе звернення до Верховної Ради про зняття недоторканності із народного депутата Андрія Артеменка.

Про це він заявив під час спільного із головою СБУ брифінгу, передає "Українська правда".

"З великою долею ймовірності я скажу, що подання буде внесено", - сказав Луценко.

Луценко пояснив, що Артеменка найближчим часом викличуть до слідчого. Головне запитання до нього стосуватиметься тієї частини плану, де йдеться про те, що він узгодив цей план із помічниками американського та російського президентів. За словами Луценка, саме ця частина є найважливішою для слідства.

"В разі якщо депутат не з'явиться ми підготуємо всі необхідні матеріали і звернемося до Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначив Луценко.

Водночас генпрокурор пояснив, що якщо Артеменко з'явиться до слідчого це не означає, що ГПУ не звертатиметьчя до Верховної Ради про зняття з нього недоторканості.

"Якщо він з'явиться і надасть покази, це ще не означає, що ми не внесемо подання. Це арештна стаття", - додав він.

Нагадаємо, що Парубій оголосив про виключення Артеменка з фракції Радикальної партії.