Литва наполягає на збереженні санкцій проти РФ, поки вона не піде з Криму

Литва буде прагнути до збереження всіх санкцій проти Росії, доки вона не піде з окупованих територій України.

Про це йдеться у заяві МЗС Литви до третьої річниці окупації Криму.

"Литва твердо підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Підтримуючи Україну, ми і далі будемо послідовно здійснювати політику невизнання анексії і окупації Криму, що почалася три роки тому" - йдеться у заяві.

"Ми будемо прагнути до того, щоб застосовувані стосовно Російської Федерації санкції ЄС і міжнародного співтовариства, пов'язані з незаконним захопленням півострова, продовжувалися до тих пір, поки Росія не залишить незаконно захоплену українську територію", - наголосили в МЗС Литви.

Крім того, заява засуджує здійснювані Росією порушення прав людини, свободи ЗМІ, мирних зібрань, віросповідання та переконань, переслідування кримських татар.

"Незаконні дії Російської Федерації не тільки зневажають двосторонні та багатосторонні угоди про забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, але і створюють загрозу безпеці і стабільності у всій Європі", - заявили у литовському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що Гутерреш закликав до припинення вогню на Донбасі.