Макмастера призначено новим радником з питань національної безпеки США

Президент США Дональд Трамп призначив генерал-лейтенанта Герберта Реймонда Макмастера своїм радником з питань національної безпеки замість Майкла Флінна, який залишив цей пост раніше.

Про це повідомив у соціальній мережі Twitter у понеділок, 20 лютого, прес-секретар глави Білого дому Шон Спайсер.

"Президент призначив генерал-лейтенанта (…) Макмастера главою Ради національної безпеки США, генерал-лейтенант Кіт Келлогг залишається на посаді керівника апарату" Ради нацбезпеки при Білому домі, написав Спайсер. Келлогг виконував обов'язки глави Ради після того, як з цієї посади пішов Флінн.

.@potus has named Lt Gen HR McMaster as the Director of the National Security Council, Lt Gen Keith Kellogg remains NSC CoS

— Sean Spicer (@PressSec) 20 февраля 2017 г.