Макмастера призначено новим радником з питань національної безпеки США

Президент США Дональд Трамп призначив генерал-лейтенанта Герберта Реймонда Макмастера своїм радником з питань національної безпеки замість Майкла Флінна, який залишив цей пост раніше.

Про це повідомив у соціальній мережі Twitter у понеділок, 20 лютого, прес-секретар глави Білого дому Шон Спайсер.

"Президент призначив генерал-лейтенанта (…) Макмастера главою Ради національної безпеки США, генерал-лейтенант Кіт Келлогг залишається на посаді керівника апарату" Ради нацбезпеки при Білому домі, написав Спайсер. Келлогг виконував обов'язки глави Ради після того, як з цієї посади пішов Флінн.

.@potus has named Lt Gen HR McMaster as the Director of the National Security Council, Lt Gen Keith Kellogg remains NSC CoS — Sean Spicer (@PressSec) 20 февраля 2017 г.

Кандидатура радника президента США з національної безпеки не потребує затвердження в американському Сенаті, уточнює агентство Reuters. Його призначає безпосередньо глава держави. Особа, яка посідає цей пост, визначає головний вектор американської зовнішньої політики.

Як відомо, Майкл Флінн подав у відставку з цієї посади 14 лютого. Це відбулося на тлі публікацій у ЗМІ про те, що він, не маючи на те відповідних повноважень, під час телефонної розмови обговорював антиросійські санкції Вашингтона з послом РФ Сергієм Кисляком. Крім того, Флінн увів в оману щодо цього питання віце-президента Майка Пенса, якому заявив, що ніколи не обговорював з Кисляком проблему обмежувальних заходів проти Москви.

Нагадаємо, США закликають Росію до виконання Мінських угод і сподіваються на дотримання перемиря на сході України усіма сторонами конфлікту.