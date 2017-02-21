На Житомирщині відбувся легкоатлетичний пробіг "Ice Trail"

У селі Горщик Коростенського району відбулася незвична спортивна подія - легкоатлетичний пробіг ,,Iсе Trail”. Стартували понад 120 учасників , які приїхали з різних міст України, з подвір’я місцевої школи, а далі бігли маршрутом, який заздалегідь проклали організатори.

Детальніше про забіг розпитую в одного з організаторів Максима Мраморнова з м. Київ. Максим сказав, що зима для активних, енергійних, рухливих людей — не привід припиняти бігати. У цьому він знайшов багатьох однодумців, які й зареєструвалися, аби подолати 50км, 25км та 10км по сніговому покриву вздовж річки Уж. Спочатку планували, що частина дистанції буде прокладена по річці, та в зв’язку з відлигою, бігли лише вздовж Ужа.

Цікавлюся ,чому ж саме Горщик обрали для марафону «Ice Trail», на що Максим відповів, що минулого літа він тут вже бував під час сплаву на байдарках по річці Уж. Тоді його приємно вразила поліська природа з її чудовими краєвидами. Так з’явилося бажання і взимку тут організувати спортивний захід. Учасники забігу підтримали ідею, відтак того дня в Горщику були любителі спорту з Києва, Львова, Черкас, Житомира і інших міст, які долали марафонні дистанції.

Організаційну підтримку учасникам марафону надала й районна влада, Горщиківська громада, і місцева школа. Голова Коростенської РДА Сергій Дмитрук і очільник Горщиківської громади Анатолій Шишковський сказали, що сподіваються і наступного року зустрітися із спортсменами легкоатлетичного зимового забігу в древлянському краї. Водночас закликають і своїх краян активніше залучатися до таких спортивних заходів.

За інформацією організаторів першого забігу Ukrainian Trail League - Ice Trail, 3 години 51 хвилина 57 секунд – найкращий результат переможця Ice Trail 50 км Ковальського Сергія з Сум. Перемогу серед жінок в Ice Trail 50 км отримала Шумер Марія з м. Херсон, з часом 4 години 55 хвилин 16 секунд.

Друге та третє місце серед чоловіків на дистанції 50 км зайняли: Цирень Євгеній, місто Київ (3 години 53 хвилини 28 секунд) та Пічурін Роман з Дніпра (4 години 9 секунд). Серед жінок конкуренцію переможниці склали: Лола Ольга, місто Тернопіль (4 години 57 хвилин 23 секунди), Чумаченко Надія, місто Київ (4 години 57 хвилин 58 секунд).

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область, фото автора