Нідерланди порахували прибуток від угоди про асоціацію з Україною

Нідерланди порахували прибуток та вказали на те, що угода про зону вільної торгівлі Україна-ЄС позитивно вплине на голландську економіку. Очікується зростання ВВП на 0,03% або 177 млн євро.

Про це повідомляється у доповіді дослідницької групи SEO Amsterdam Economics, яка створена на базі факультету економіки Університету Амстердама, передає ЄП.

Нідерланди не ратифікували поки зону вільної торгівлі з Україною, але вона тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року.

"Голландський експорт товарів в Україну істотно знизився в період з 2012-2015 років, але виріс на 18% за 11 місяців 2016 року. При цьому відновлення обсягів експорту збігається з першим роком в ході застосування ЗВТ на тимчасовій основі", - написано у доповіді.

В минулому році голландський експорт в Україну зріс за рахунок машин, устаткування та рослинної продукції.

"В якійсь мірі зростання експорту Нідерландів протягом 2016 року, швидше за все, відбулося за рахунок відновлення після попереднього падіння, яке відбулося під час збройного конфлікту на сході України протягом 2014-2015 років", - пишуть дослідники.

В результаті дії угоди про зону вільної торгівлі прогнозується, що голландський експорт в Україну збільшиться майже в три рази і складатиме приблизно 4,2 млрд євро. Голландський імпорт за прогнозами, може подвоїтися і складатиме до 1,3 млрд євро.

"Загальний вплив на економіку Нідерландів теж позитивний, але невеликий. Беручи до уваги всі прямі і непрямі наслідки для взаємної торгівлі та торгівлі з третіми країнами, голландський реальний ВВП збільшиться на 177 мільйонів євро в результаті угоди про вільну торгівлю. Це еквівалентно зростанню на 0,03% відносно рівня ВВП в 2015 році", - відзначається у доповіді.