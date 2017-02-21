ООН офіційно визнала ситуацію в окремих регіонах Південного Судану голодом

Ситуація в окремих регіонах Південного Судану офіційно визнана голодом. Така ситуація стала наслідком затяжного збройного конфлікту, падіння сільськогосподарського виробництва та високих цін на продукти харчування, пише "Дзеркало Тижня".

Гуманітарні установи системи ООН повідомляють, що голод в даний час лютує в штаті Юніті в північній і центральній частині країни. Формальне визнання того, що відбувається, голодом означає, що люди вже почали вмирати від недоїдання. 100 тисяч осіб вже голодують, ще майже мільйон - на межі виснаження.

Від гострого виснаження страждає більше мільйона дітей у Південному Судані. Більше чверті мільйона дітей - на межі голоду.

"Якщо ми не надамо екстрену допомогу цим дітям, то багато з них просто не виживуть", - попередив представник ЮНІСЕФ в Південному Судані Джеремі Хопкін, передає Центр новин ООН.

Збройний конфлікт у Південному Судані серйозно підірвав сільськогосподарське виробництво і рівень життя сільського населення. Сплеск насильства в липні 2016 року посилив розвал системи виробництва, в тому числі в раніше стабільних областях. Різке зростання інфляції - до 800% в рік - також завдало удару по постраждалих провінціях, які традиційно покладаються на місцеві ринки.

Південний Судан здобув незалежність 9 липня 2011 року. Судан став першою державою, який оголосив про офіційне визнання південного сусіда. Проголошення незалежності передували десятиліття конфлікту між Північчю і Півднем, в результаті чого загинули близько півтора мільйонів чоловік.

Військовий конфлікт у Південному Судані спалахнув у грудні 2013 року між представниками панівної народності дінка, до якої належить президент Кіір, і племені нуер, яке представляє колишній віце-президент Тіні.