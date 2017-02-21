Папа Римський застерігає від страхів і популізму щодо мігрантів

Папа Римський Франциск закликав у вівторок до радикальної зміни ставлення до мігрантів і утримуватися від "популістської риторики" щодо біженців, повідомляє Reuters.

Понтифік вважає, що мігрантів потрібно зустрічати з гідністю. Також він засудив "популістську риторику", яка підживлює страх та егоїзм в багатих країнах.

За словами Франциска до мігрантів не слід ставитися як до суперників, натомість влаштувати варто їх "відповідально і гідно" приймати, особливо тих, які рятуються від війни.

"Неприйняття мігрантів, в кінцевому рахунку, криється егоцентризмі та посилюється популістською риторикою, тому необхідно змінити таке ставлення, щоб подолати байдужість і протидіяти страхам і щедро вітати, хто стукає в наші двері", – заявив Франциск у своєму зверненні до учасників конференції з міграції в Римі.

Агенція нагадує, що популістські антиіммігрантські партії досягли успіху в низці європейських країн, включаючи Італію, Францію і Нідерланди, де антимусульманський політик Герт Вілдерс в суботу почав свою виборчу кампанію обіцянкою розправитися з "марокканською мерзотою".