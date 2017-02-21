Парубій оголосив про виключення Артеменка з фракції Радикальної партії

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа Андрія Артеменка з фракції Радикальної партії. Про це пише "112 Україна".

Зазначимо, вчора, 20 лютого, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що Андрій Артеменко виключений з фракції РПЛ.

Як відомо, нардеп від "Радикальної партії" Андрій Артеменко стверджує, що передав екс-раднику Трампа Флінна план по врегулюванню ситуації в Україні. План передбачає, зокрема, винесення на референдум питання передачі Криму в оренду Росії, встановлення контролю України над неконтрольованої частиною кордону на сході, створення фонду відновлення Донбасу і згодом – зняття санкцій з РФ.

Крім того, Артеменко нібито надав доказів корупційної діяльності президента Петра Порошенка, які включали назви компаній і номери банківських переказів. На його думку, це повинно допомогти змістити Порошенка з посади і привести до влади в Києві новий уряд, не так вороже налаштований по відношенню до Росії.

Нагадаємо, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що письмове направлення народним депутатом України Андрієм Артеменко на адресу президента США Дональда Трампа “плану нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій” має бути кваліфіковано як державна зрада.