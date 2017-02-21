Паризька угода може стати "ліфтом" для нових технологій в Україні, - Семерак

Робота над реалізацією положень Паризької кліматичної угоди, яку Україна ратифікувала в 2016 році, повинна продовжуватися.

Про це на засіданні колегії Міністерства екології та природних ресурсів заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, повідомляє Укрінформ.

«Наша країна одна з перших на Європейському континенті підписала і ратифікувала Паризьку кліматичну угоду. На першій сесії сторін-учасників делегація України долучилася до вироблення практичних механізмів реалізації документа. Я маю надію, що робота над цим (розробка практичних механізмів реалізації Угоди - ред.) продовжиться цьогоріч», - сказав Семерак.

Він додав, що з метою впровадження цієї угоди в Україні Кабінет міністрів затвердив розпорядження від 7 грудня 2016 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року».

Наразі, за словами Семерака, йде активна підготовка плану до реалізації цієї Концепції кліматичної політики України.

«Хотів би відзначити, що для України участь у реалізації Паризької угоди може стати гарним «ліфтом» для запровадження і в подальшому - застосування нових технологій. Ми відчуваємо це, і хотів би сказати, що Мінприроди має такими своїми кроками формувати інше бачення щодо довкілля в країні», - резюмував Семерак.

Зазначимо, що 14 липня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон України № 0105 «Про ратифікацію Паризької угоди» щодо боротьби зі зміною клімату.