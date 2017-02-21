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Іван (Іларіон) Огієнко, український вчений, політичний, громадський і церковний діяч

Підтримка Канади для України є незмінною, - Фріланд

21 лютого, 2017 - 11:45
Фото Reuters

Потужна підтримка Канадою України та українців залишається незмінною.

Про це йшлося під час перемовин між міністрами закордонних справ Канади та України Христею Фріланд та Павлом Клімкіним, передає Укрінформ.

«Міністр запевнила співрозмовника, що Канада однозначна у своїй підтримці українського народу та суверенітету України», - розповів речник канадського МЗС Остін Жан.

Під час перемовин Фріланд також наголосила, що Канада засуджує незаконні дії Росії в Україні.

«Ми рішуче засуджуємо вторгнення та незаконну анексію Криму, а також конфлікт на Сході України», - зазначив речник.

Нагадаємо, що МЗС Канади очолила українка за походженням Фріланд.

Джерело: Укрінформ
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