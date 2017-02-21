Після Brexit Британія має робити виплати ще 4 роки, - ЄС

Європейська комісія хоче, щоб Велика Британія робила внесок у проекти ЄС протягом чотирьох років після того, як буде підписано угоду щодо Brexit, а останні виплати триватимуть до кінця 2023 року.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на дипломатичне джерело в ЄС, знайоме з ситуацією, передає Європейська правда.

Цей план є частиною вимог Євросоюзу стосовно того, що Британія сплатить 60 млрд євро в рамках "законопроекту про її вихід з ЄС", щоб отримати угоду, яка регламентуватиме майбутні торговельні відносини.

Припущення про те, що Британія повинна доплатити чергові внески до 2023 року, було прийнято раніше цього ж місяця на засіданні між Мішелем Барньє, головним парламентером Єврокомісії щодо Brexit, та високопоставленими чиновниками з інших 27 країн-членів ЄС.

Мета таких платежів - допомогти згладити втрату в бюджеті ЄС на суму 10 млрд євро на рік, після того як Британія залишить блок.

"Комісія хоче, щоб Британія сплатила додаткові внески з дня виходу з ЄС у 2019 році аж до 2023 року, коли фінансові вимоги семирічного бюджетного циклу Євросоюзу є найбільшими", - сказало дипломатичне джерело в ЄС, знайоме з ситуацією.

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі планують вимагати від Великої Британії 57 млрд євро ($60 млрд) у рамках переговорів про вихід країни зі складу блоку.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що вихід Великої Британії з Євросоюзу може затягнутися більш ніж на два роки.