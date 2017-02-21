Понад 9800 людей загинули внаслідок конфлікту на Донбасі, - МЗС

За весь час військової агресії Росії на сході України загинули понад 9800 людей, ще 23 тисячі зазнали поранень.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо третіх роковин збройної агресії Росії проти України, повідомляє прес-центр Міністерства.

У відомстві зазначають, що за цей час Росія захопила 7,2% території України, в результаті чого мільйони українців зараз живуть в умовах окупації та нескінченного терору. Понад те, держава втратила контроль над понад 409 км українсько-російського державного кордону.

"Жахливі цифри характеризують цю безпринципну війну Кремля проти українського народу: понад 9800 осіб загинуло, близько 23000 поранених, майже 1 млн 800 тис. вимушених переселенців", - наголосили у прес-центрі.

Нагадаємо, що від початку конфлікту на Донбасі загинули 2197 українських військових.