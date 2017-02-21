Президент доручив створити веб-портал "Україна-НАТО"

Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості про співробітництво України з НАТО на період 2017-2020 років" в рамках якої повинно бути забезпечено функціонування тематичного веб-порталу "Україна - НАТО", а також пропонується підготовка та видання підручників і навчальних посібників з питань євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомила прес-служба президента України.

Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України в місячний термін повинен розробити і затвердити план заходів з реалізації Концепції на поточний рік, а до 15 грудня кожного року Уряд має затвердити план заходів з реалізації Концепції на наступний рік. На уряд покладається також координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з реалізації поставлених завдань.

У повідомленні говориться, що Україна вибудовує нові підходи до забезпечення національної безпеки, виходячи з довгострокової мети приєднання до загальноєвропейської системи колективної безпеки, основою якої є НАТО. З цією метою держава буде здійснювати інтеграцію в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі, а також поглиблювати співпрацю з Північноатлантичним альянсом з метою досягнення критеріїв, необхідних для членства в цій організації. Мова йде про подальше поглиблення співробітництва України з НАТО у впровадженні глибинних демократичних реформ, використанні потенціалу та практичної допомоги держав - членів НАТО у підвищенні обороноздатності нашої держави для протидії агресії Російської Федерації, а також у сфері реформування сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу за стандартами НАТО.

Затверджена главою держави концепція спрямована на підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри громадян України до НАТО як ключової інституції у зміцненні міжнародної безпеки.

Реалізація концепції має забезпечити якісне інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, зокрема шляхом роз'яснення основ, принципів, політики та діяльності НАТО, змісту і принципів взаємодії України з НАТО, стану та перспектив такого співробітництва, а також ролі НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і безпеки . Зокрема, пропонується проведення на постійній основі брифінгів з актуальних поточних питань співпраці з НАТО, конференцій, круглих столів, семінарів, інформаційних заходів на тему євроатлантичної інтеграції України, днів євроатлантичного партнерства та тижнів НАТО.

Крім того, повинно бути забезпечено функціонування тематичного веб-порталу "Україна - НАТО" та поновлення офіційних сайтів органів державної влади щодо державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції. Також пропонується активізація співпраці з Мережею партнерства Україна - НАТО під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та початку святкування щорічно 9 липня річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору.

У Концепції також пропонується створення теле- і радіопрограм з роз'ясненням державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції, підготовка та видання підручників і навчальних посібників, аналітичних матеріалів та іншої інформаційної продукції з питань євроатлантичної інтеграції для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, а також проведення тематичних навчань , курсів і семінарів для їх учнів і вихованців, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів і студентів (курсантів) вищих навчальних закладів.

Реалізація Концепції буде забезпечуватися центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими державними органами за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством. Також для її впровадження можуть бути залучені фінансові можливості вітчизняних і міжнародних організацій, фондів, неурядових організацій.

Зазначимо, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.