Рада підтримала закон про надання статусу учасника бойових дій постраждалим під час Революції гідності

Верховна Рада України підтримала ухвалення законопроект, яким пропонується надати статус учасника бойових дій постраждалим під час Революції гідності.

За ухвалення за основу законопроекту № 5697 проголосував 261 депутат за мінімально необхідних 226, передає Радіо Свобода.

Документом пропонується надати право на встановлення статусу учасника бойових дій особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), що не призвели до інвалідності, під час участі у Революції гідності та включені до відповідного переліку осіб, який затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

Проектом закону також передбачається, що ця норма не поширюється на силовиків, які одержали тілесні ушкодження під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції гідності.

Проектом також пропонується надати право на статус інваліда війни людям, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів у зоні бойових дій на Донбасі (на підконтрольній українській владі території).

Крім того, у законопроекті пропонується терміни «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років», «Велика Вітчизняна», «Велика Вітчизняна війна та війна з Японією», «Велика вітчизняна війна 1941-1945 років та війна 1945 року з імперіалістичною Японією» замінити на «Друга світова війна».

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 із них загинули.

Нагадаємо, у Рівному відкрили фотовиставку польського фотокореспондента про Майдан.